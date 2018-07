Sin dinero para enterrar a pareja que murió en Bocas

sábado 21 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Maiquel Palacios y Cecilia Palacios fueron colisionados por un bus tipo Coaster cuando iban en una bicicleta

LUTO

Luego de cinco días que la joven pareja conformada por Maiquel Palacios, de 20 años, y Cecilia Palacios Beker, de 15 años, perdieran la vida en un trágico hecho de tránsito, sus familiares lloran su muerte.

En las casas de estas dos familias solo guardan bonitos recuerdos de estos muchachos quienes colisionaron con un bus tipo Coaster cuando iban en un bicicleta en Loma Brava, en la carretera Changuinola-Almirante, en la provincia de Bocas del Toro.

Esperaban un bebé

Maiquel y Cecilia eran pareja desde hace un año y estaban esperando su primer hijo.

Su familia contó que la chica se encontraba en el cuarto mes de gestación.

Maiquel era conocido cariñosamente como ‘Trus', y se dedicaba a la reparación de bicicletas, además, recolectaba hierro y aluminio en el botadero municipal.

Con la venta de hierro y el aluminio, Palacios hacia frente a los gastos de su familia, pues su abuelo es discapacitado y dependía de él.

Postrado en una silla de ruedas y con lágrimas corriendo por sus mejillas, Daniel Palacios (abuelo de la víctima), recuerda cuando su hija le llevó a su pequeño nieto, del cual no podía hacerse cargo.

Desde ese momento Daniel decidió criar a Maiquel y hoy, después de 20 años, sufre su pérdida de una manera muy trágica.

‘Hoy perdí a mi hijo, yo dependía de él, hoy solo me queda vivir de sus recuerdos, de su alegría', expresó entre sollozos.

Contó que su mayor preocupación es que no tiene recursos para los gastos del funeral de su querido nieto. Iliana López, hermana de Maiquel, no pudo hablar, el dolor no se lo permitía.

Justicia

Juanita Beker, madre de Cecilia, solo pidió justicia para su hija, y expresó que tampoco cuentan con dinero para el entierro, pero que la familia del conductor implicado en el hecho de tránsito se comprometió a entregarles cerca de mil dólares para los gastos funerarios.

==160==========

DÍA

16

de julio, en horas de la tarde, ocurrió el fatal accidente.