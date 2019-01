‘Diablo verde' de Capira giró como un trompo

Ambos conductores dieron su versión de lo que pudo ocasionar el accidente. Uno alegó que el busero no le dio chance y lo impactó.

jueves 17 de enero de 2019 - 12:00 a.m.

El bus, repleto de pasajeros, colisionó con un auto sedán

SUSTO

Sesenta pasajeros que viajaban en un bus diablo verde de la ruta Capira-Panamá pasaron el susto de sus vidas cuando el pesado vehículo giró en forma de trompo tras colisionar con un auto sedán.

El accidente se presentó en la vía Panamericana cerca de la entrada de Costa Verde en La Chorrera.

José Yangues, conductor del bus, dijo que gracias Dios y a la experiencia en el manejo el accidente no pasó a mayores.

Los choferes de los vehículos involucrados en la colisión aseguraron que la mayoría de los conductores no quieren hacer alto en ese lugar.

‘El otro conductor se me tiró y por tratar de esquivarlo, mire lo que sucedió, el carro se me tiró, el que salía de Costa Verde y por esquivarlo casi nos volcamos, gracias a Dios no pasó nada de grave", contó el conductor del bus.

Jair Rodríguez, quien venía conduciendo el sedán, dijo que éstos conductores de buses manejan como locos.

"Yo venía saliendo de Costa Verde y el conductor, en vez de darme chance para salir, lo que hizo fue acelerar y me impactó. Estos conductores se creen los reyes de la calle, no sólo eso, los piratas también andan manejando desordenados. Yo viajaba con mi hija, gracias a Dios sólo está nerviosa" comentó.

El capitán Rolando Carrión, encargado de la policía de tránsito de Panamá Oeste confirmó que sólo hubo seis lesionados.

"Ésta fue una colisión excéntrica y hay seis lesionados leves", dijo.