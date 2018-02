DELITOS SEXUALES aumentaron en 2017

lunes 12 de febrero de 2018 - 12:00 a.m.

En 2017 se recibieron 6 mil 394 denuncias, mientras en 2016, 4 mil 592

ULTRAJADOS

Lineth tenía siete años cuando la tocaron inapropiadamente por primera vez. No fue una caricia normal. Su tío quien estaba bajo los efectos del alcohol la tocó entre sus piernas. Ella no entendía lo que ocurría, Sentía miedo y sabía que no estaba bien.

A pesar de que estaba en un pequeño cuarto de alquiler donde dormían tanto su papá, como su mamá y otros familiares, ella nunca se sintió segura y a la edad de 27 años aún recuerda aquel amargo episodio en su vida. Y aclaró que no fue el único, pues un par de años después un primo también la tocó. La acosaba constantemente, pero nunca dijo nada para no causar problemas en su familia. Además pensó que nadie le creería.

Pero hay quienes la han pasado peor, como Nancy quien fue violada a la corta edad de diez años por un sujeto que le quintuplicaba la edad.

La pequeña fue enviada a la tienda por el desayuno como todos los días, pero los minutos pasaron y Nancy no regresaba.

Un pervertido, quien ya la tenía vigilada la había sacado de la tienda, la metió dentro de una residencia cercana y acabo con su inocencia en cuestión de minutos.

Destrozada, tanto física como emocionalmente, una mujer cómplice de este sujeto, la llevó de regreso, caminando y la dejó sentada frente a la puerta de su casa. Su familia no estaba, pues se mantenían buscándola desesperadamente.

Estadísticas

Las denuncias por delitos sexuales año tras año reflejan un aumento. Según el Ministerio Público (MP) en 2017 se recibieron 6 mil 394 denuncias de delitos sexuales a nivel nacional. Mientras que en 2016 fueron 4 mil 592 casos reportados.

En 2016 la provincia de Panamá fue la que más denuncias recibió con un total de mil 613, seguido de Chiriquí con 614 casos. Para 2017 en Panamá ocurrieron mil 850 denuncias y Chiriquí presentó un notable aumento con un total de mil 364 casos.

Dentro de la tipificación de delitos sexuales está la violación que es la que más denuncias tiene con 2 mil 683 en 2017. Mientras que en 2016 fueron mil 882. La violación agravada presentó 190 casos en 2017. El acoso sexual 44 denuncias, actos libidinosos 574 y relaciones sexuales consentidas con menores mil 570.

Ley

El artículo 174 del Código Penal establece que quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona de uno u otro sexo, utilizando sus órganos genitales, será sancionado con prisión de cinco a diez años.

Se impondrá la misma pena, a quien sin el consentimiento de la persona afectada, le practique actos sexuales orales o le introduzca con fines sexuales, cualquier objeto o parte de su cuerpo no genital en el ano o la vagina.

Proceso

Itzel Navarro, psicóloga de la Secretaría de Protección a Víctimas del MP, manifestó que existe un protocolo para el seguimiento de las víctimas de delitos sexuales.

Aclaró que ellos desde el momento uno de la denuncia tienen contacto con la víctima, pero el tratamiento como opción clínica no la brindan.

‘Nosotros tratamos a la víctima dentro del proceso pero no con fines clínicos, terapéuticos curativos, eso es algo a lo cual la víctima tiene total derecho pero no es está, la instancia que se los brinda', sostuvo.

Explicó que lo que hacen con los menores víctimas de abuso sexual es recoger el relato del hecho, que necesita el fiscal para avanzar en su investigación.

Sostuvo que por tratarse de un menor de edad es el psicólogo quien debe abordarlo. Por eso cuando el menor llega con un adulto a colocar la denuncia en Atención Primaria, es remitido de inmediato a UPAVIT. Este es el primer paso.

El especialista lo atiende y se utiliza la cámara Gessel para que de este modo si el fiscal tiene alguna pregunta o quiere ahondar en algún aspecto de lo declarado por el menor, se lo pueda decir al sicólogo y este le realice la pregunta al niño.

El segundo especialista que lo atiende es un sicólogo de Medicina Legal (forense). Él realiza un diagnóstico de la víctima para ver si presenta algún trastorno o afectación.

Y por último el tercer sicólogo que es el que trata a la vítima en la fase curativa.

Navarro explicó que en UPAVIT dan la referencia médica para que la víctima asista a cualquier centro de salud o al seguro y se atienda.

Aclaró que cuando se trata de una adulta la denuncia es tomada en Atención Primaria, a menos que sea un caso muy particular.