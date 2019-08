Fue a defecar y se topó con una osamenta humana

sábado 10 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Leadimiro González C.

Hallazgo se produjo la tarde del jueves en la vía Centenario

Un taxista que se bajó hacer su necesidad fisiológica en la vía Centenario se llevó el susto de su vida cuando encontró en el monte una osamenta humana.

De inmediato el trabajador del volante dio aviso a las autoridades competentes, quienes la tarde de ayer se presentaron al lugar, pero no fue hasta la mañana de ayer, viernes, que realizaron el levantamiento de los restos.

El taxista contó a la policía que al momento de detenerse a hacer su necesidad e internarse al herbazal vio un bulto en forma de calavera y con una capucha puesta y que se trataba de una osamenta humana.

Max Adames, fiscal de Homicidios del Ministerio Público dijo que el reporte del hallazgo de la osamenta se produjo la tarde del jueves, pero debido a que estaba oscureciendo, se suspendió el levantamiento para la hora diurna del viernes.

Los restos fueron llevados a la morgue judicial donde el antropólogo forense determinará las causas de muerte y cuánto tiempo tenían de estar en el lugar donde lo hallaron.

Adames comentó que todavía no se puede establecer a quién podría pertenecer el esqueleto mientras no se hagan las pruebas científicas. No se descarta que pudiera ser de una persona desaparecida.

Desaparecidos

Varias personas permanecen desaparecidas, entre ellas Jefet Omar Tejada Manzané y América Samudio.

América Samudio tiene cerca de 8 meses de estar desaparecida.

Ella salió de su casa en Río Abajo rumbo a un banco ubicado en Chanis para hacer unos trámites. Desde entonces sus familiares desconocen su paradero. Otro que no aparece es Jefet Omar Tejada Manzané, quien el sábado 20 de julio salió de su casa en Avenida B, Barrio Chino, para hacer un acarreo a Villa Zaíta y desde entonces sus familiares no saben nada de él.