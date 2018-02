Declaran culpable a ‘El Caníbal' por asesinato de Luz Michelle

viernes 23 de febrero de 2018 - 12:00 a.m.

Ministerio Público pide una condena de 30 años de prisión por este atroz crimen

JUICIO

Culpable fue encontrado Juan de Dios Pino Cárdenas alias ‘El Caníbal', por el femicidio de Luz Michelle Orocú, a quien asesinó, tasajeó y cuyos restos óseos calcinó, el 26 de febrero de 2017, en la Concepción, Bugaba, provincia de Chiriquí.

A solo 4 días de cumplirse un año de este atroz hecho, los jueces Basilio Guerra, Dimas Moreno y René Shawer, tras los alegatos entre la defensa, el Ministerio Público y la querella, decidieron de manera unánime que las pruebas aportadas comprobaban que Juan de Dios Pino era responsable del crimen de Luz Michelle, por lo que lo declararon culpable.

Testigos fueron la clave

El Tribunal de Juicio se basó en dos testigos fundamentales, un vecino que vio al acusado maltratar a la víctima y otra vecina que lo vio quemando basura, en el lugar donde se encontraron las muestras óseas. ‘El Caníbal' le había dicho que era un perro.

Además de las pruebas periciales que pudieron determinar la existencia de sangre de la víctima en la casa.

El antropólogo forense del IMELCF Mahir Sitton, manifestó que en un recorrido por dos lotes baldíos se encontraron 111 muestras óseas, que al realizarles pruebas de ADN resultaron ser de Luz.

Acotó que el cuerpo de la víctima fue desmembrado y expuesto a altas temperaturas.

Pino en el acto de juicio solo dijo que admitía haber discutido con Luz, pero que ese 26 de febrero, salió de su casa a las 10:00 de la noche y no supo que pasó con ella. Nunca admitió haber cometido el crimen.

Los padres de ‘El Caníbal', Itzila Cárdenas y Juan Pino padre, continúan sosteniendo que su hijo es inocente.

‘Yo converse con mi hijo, le pedí que me dijera la verdad y me aseguró que él no la mató y yo le creo porque es mi hijo' dijo Itzila.

Para el próximo 2 de marzo de 2018, los jueces dictaran la sentencia que deberá pagar.