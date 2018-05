Cruz Mojica, enterrado vivo en el patio de su casa en Los Pozos

domingo 27 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

72 miembros de la Guardia Nacional acorralaron su casa el 5 de diciembre de 1968

CRUELDAD

Luego de la toma del poder político por parte de la Guardia Nacional, el 11 de octubre de 1968, cuando derrocan al constitucional gobernante Arnulfo Arias Madrid, surgió en varios puntos de Chiriquí un grupo de civiles que se negaron a reconocer dicho golpe de Estado.

En Los Pozos de Colorado, comunidad apartada, ubicada a unos 25 kilómetros de la población de Volcán, en la provincia de Chiriquí, sus residentes vivieron una terrible experiencia que nunca ha sido contada a plenitud con los elementos verdaderos.

Testigo fiel

Solangel Kamir, una octogenaria dama que vivió en carne propia esos oscuros días, cuenta la historia: ‘Cruz Mojica Flores, vecino y amigo de mi esposo, estaba enfermo de la próstata, él (Cruz) tenía una de las mejores fincas de Los Pozos, al lado de la nuestra, un cerro de unos 600 metros de altura dividía ambas fincas, esta elevación era un potrero donde pastaba el ganado en los dos lados'.

Su casa de madera fina era muy grande, estaba construida sobre una planicie entre dos ríos de mediano caudal, en las cercanías y a unos 200 metros formando un semicírculo estaban las dos casas de sus hijos Biel y Gino .

Recuerdo que los Mojica tenían unas 120 reses de leche y novillos de cría, posiblemente 200 gallinas y 60 ganzos, pavos y patos, en los alrededores de aquella hacienda.

Oscuro día

El día 4 de diciembre, los hijos de Cruz lo trajeron desde su otra casa establecida más adentro en la selva, en un lugar llamado Quebrada Bonita, donde estaba resguardado de la Guardia Nacional, quienes lo buscaban debido a su vinculación con los guerrilleros alzados contra el nuevo gobierno, de facto, de Omar Torrijos Herrera.

Un médico de apellido Beitía había sido contratado por la familia para que atendiera en su casa a Cruz.

Pasadas las 5 de la mañana del 5 de diciembre de 1968, un pelotón de 72 guardias uniformados y fuertemente armados con fusiles y ametralladoras, rodearon la casa de Mojica, irrumpieron en el aposento y lo obligaron a salir. Inició entonces una serie de torturas físicas y verbales, que duraron tres horas y media.

Tres de los Mojica, al escuchar la llegada del pelotón de guardias armados a la casa de su padre, escaparon trepando coposos árboles desde donde observaban impotentes la escena que llegaba con la aurora.

Pasadas las 7:00 de la mañana, a Cruz le dispararon en las piernas y brazos, después en el resto del cuerpo. Aún estaba agonizando, cuando los crueles guardias ordenaron a Balo, uno de sus hijos de 16 años, que cavara una fosa para enterrar a su padre, aseguró Solangel.

A pocos metros, en el patio de la casa de Mojica, Balo cavó un hueco no muy profundo donde dejaron caer el cuerpo de Cruz, seguidamente ayudaron a Balo a cubrirlo con la tierra sacada. Todavía se movía y se quejaba.

El escuadrón de la Guardia Nacional permaneció unas horas en la casa, destruyeron todo, dispararon contra ollas, pailas y todo utensilio del hogar a la vista. El objetivo era que los guerrilleros no los pudieran usar.

Entre las tupidas ramas de los árboles dos de los hijos de Cruz comentaban en tono tan bajo que sus voces se disipaban con el ruido de la brisa al chocar contra el ramal del bosque: -ese doctor Beitía nos ha traicionado-.

Otro grupo de guardias caminaba los potreros en la finca disparando ráfagas contra el ganado, algunas reses eran llevadas al pequeño río donde las descuartizaban; colocaban la carne en sacos de henequén, el resto lo dejaban entre piedras y la corriente. Finalmente, cuando se acercaba la noche, la casa de Cruz fue quemada en su totalidad. Las otras casas corrieron la misma suerte.

Al ver salir humo del otro lado del cerro, mi esposo mandó a Abel, uno de nuestros hijos de 16 años, a ver lo que pasaba en la finca de Cruz, cuando llegó a la parte más alta caminó por la orilla y vio que todo estaba consumido por el fuego, se divisaban los guardias armados, caminando, otros sentados comían .

De pronto, varios disparos resonaron en la ‘fila' cerca de Abel, salió corriendo, se lanzó sobre la tierra y cruzó a hurtadillas una cerca de alambre de púas, sintió un rasguño en su espalda, que rompió su camisa, no le prestó atención y no se detuvo hasta llegar a casa. Una herida en su omóplato derecho sangraba copiosamente manchando su ropa.

Su rostro estaba pálido, sus negros ojos querían salir de su órbita, y su respiración atropellada impedía articular palabras llanamente. ‘Quemaron las casas, mataron las vacas, me dispararon mamá', me dijo mi hijo.

Hay muchos que hablan cosas que no saben y no han visto. Esto que le he relatado es un capítulo minúsculo de lo que vivimos mi familia y yo, desde el 11 de octubre de 1968, afirmó Solangel Kamir.

