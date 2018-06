Crimen de Vanesa sigue impune, según su familia

viernes 22 de junio de 2018 - 12:01 a.m.

El sargento gozaba de inmunidad diplomática

CASO

Un 23 de junio del año 2014, el cuerpo de la joven Vanesa Rodríguez fue encontrado dentro de un auto que estaba a cargo del sargento del ejército de los Estados Unidos, Omar Vélez Pagán, el vehículo Toyota Hi-Lux 2014 pertenecía a la Embajada de este país.

Rogelio Rodríguez Moreno, padre de Vanesa, reveló a El Siglo que Vélez Pagán realizaba instrucciones para la operación de equipos y armamento que el gobierno panameño había comprado a su similar de los Estados Unidos, en un campo de tiro en la provincia de Los Santos.

‘Él era el instructor que estaba enseñando a los policías ‘Linces' cómo utilizar las armas, en una finca privada de la provincia santeña', indicó Rodríguez.

Vélez Pagán golpeó a Vanesa en varias partes hasta fracturarle costillas y quitarle una oreja, luego le pasó el auto varias veces por encima y finalmente la colocó dentro del auto, aún con vida.

Investigación

La Embajada de los Estados Unidos sacó al sargento Vélez Pagán de Panamá de forma furtiva, so pretexto de que el soldado gozaba de inmunidad diplomática y con conocimiento de la Cancillería panameña, según Rodríguez.

‘La Cancillería manejó toda la investigación, y cuando nosotros le pedimos a la señora Canciller Isabel De Saint Malo revisar el expediente, nos lo negó, violando así la Ley de transparencia', apuntó Rodríguez.

El padre de la infortunada joven panameña, afirmó que el Gobierno de los Estados Unidos esquivó que se le hiciera un juicio en Panamá y manipuló un juicio, (Corte Marcial), en su país que catalogó como un ‘show' en Fort Bragg en el año 2016.

‘Tuvimos que esperar que el general de la Armada de ese circuito ratificara el fallo de la Corte de los Estados Unidos, en vez de juzgarlo como civil prefirieron hacerlo como militar, porque como tal tenía una serie de prerrogativas y facilidades que ayudaban al soldado e hicieron el juicio como a ellos les dio la gana', ripostó Rogelio.

La Pena

Cuando en el juicio se le dictó la sentencia, de 30 años, a Omar Vélez Pagán, la familia de Vanesa pensó que al fin se había hecho justicia, pero estaban muy equivocados.

En el juicio militar al soldado se le detuvo un lapso de tiempo mientras este duraba. ‘Se nos dijo que al militar había que restarle ese tiempo y un poco más, así que ya no eran 30 años sino menos, además los años de ellos (de los militares), no son de 12 meses calendario sino de años, de 10 meses, y adicional a esto se le restaba por cada día que había estado en la cárcel; al final su condena quedó como en 22 años, y no tenemos la certeza de que Vélez Pagán esté preso', agregó.

Rodríguez manifestó con semblante molesto, que en la corte donde se celebró el juicio se les prometió a él y a su familia que se le entregaría copia de todo lo actuado pero se les negó dichos documentos.

Solicitaron algún documento donde se plasmara por escrito que el sargento Vélez estaría en un centro penal pero no fue así.

==267==========

EVIDENCIAS

Vanesa murió dentro del carro perteneciente a la Embajada de Los Estados Unidos.

23

De junio de 2014 ocurrió el crimen de la chica en Los Santos.