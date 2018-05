Crimen de Acevedo sigue en la impunidad

miércoles 2 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

Familia del taxista espera que se haga justicia

ASESINATO

Una gorra y los lentes de Euclides Acevedo fueron encontrados en el maletero del taxi de su propiedad. Las placas y la perilla del radio no aparecen, dijo un familiar.

La familia de Acevedo se encuentra muy triste, tras el homicidio cruel del que fue objeto el pasado fin de semana, en La Chorrera.

‘En la comunidad nos sentimos con una pena igual a ‘casa por cárcel', porque no se puede salir por la inseguridad que se vive a diario en La Chorrera, sostuvo Nipcia Castillo, hermana de Acevedo.

No saben lo que pasó

Según Jaime Alonso Domínguez, hermano de la víctima, no saben lo que pasó. ‘Estamos extrañados porque no le robaron nada, excepto las dos placas, la particular y la de taxi, y la perilla del radio de comunicación'.

El taxi estaba en buen estado el día que fue encontrado, los lentes de la víctima y una gorra estaban en el maletero del automóvil.

Acevedo era un hombre que no tenía problemas con nadie, muy conocido y apreciado por las personas en el distrito de La Chorrera, aseguró un familiar.

Los parientes de Acevedo prefirieron no hablar mucho del caso, por recomendación de las autoridades que llevan adelante las investigaciones, reveló otro familiar.

Taxistas en alerta

Ante el homicidio de Acevedo, los gremios de taxis en La Chorrera se organizan para realizar protestas en las calles con el fin de exigirle a las autoridades mayor seguridad tanto de día como de noche.

Juan Ortega, uno de los transportistas en La Chorrera, informó que ya van varios compañeros del transporte que han caído víctimas de los delincuentes, provocando temor e inseguridad.

Se desconoce aún cuando serán las honras fúnebres de la víctima, ya que el cuerpo será sometido a una autopsia de rigor.

En los últimos 5 años, al menos 10 hallazgos de personas muertas se han regstrado en El Chorro de La Chorrera, sin contar los bañistas que se han ahogado, y ‘las autoridades locales no han hecho nada para para mantener un monitoreo del sitio, que permanece sin alumbrado eléctrico y alejado de la población', aseguró un morador de La Chorrera.