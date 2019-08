Consternación por fallo que deja libre a implicados en crimen de la tica

jueves 29 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

El Tribunal de Juicio Oral decidió dictaminar la no culpabilidad

‘Los magistrados fueron parcos en su decisión y vamos a ejercer todos los recursos y acciones que la ley nos permite', dijo el fiscal de homicidios Hernán Mora, tras el fallo que declaro ‘no culpables' a Gilberto Arabia y a los hermanos Juan Gabriel y Abraham Avilés, quienes estaban siendo juzgados por el robo, femicidio y tentativa de homicidio, del que fueron víctimas los costarricenses Benigna Duarte y su pareja de Maynor Mora.

El Tribunal de Juicio Oral decidió dictaminar la no culpabilidad debido a que el Ministerio Público no pudo comprobar la vinculación de los tres hombres. La fiscalía de homicidios esperará la sentencia que se dictará el 10 de septiembre, para estudiarla y ejercer todos los recursos que la ley les permite, ya que no valoraron la contundencia del testigo sobreviviente.