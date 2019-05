Cinco vidas se apagaron tras accidente frente a Metromall

domingo 26 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

El conductor del taxi tomó el carril que era utilizado para el desvío hacia el este y colisionó de frente con el sedán

La escena del accidente era desgarradora. Con los primeros rayos del sol, varias personas llegaron a la vía Domingo Díaz, frente al Centro Comercial Metromall, luego que desde tempranas horas se habían estado divulgando fotos y videos de un accidente.

Estos padres buscaban a sus hijos que no habían llegado a casa. Era grande la desesperación, pero las unidades policiales no los dejaban pasar y les decían que aún no lo habían identificado. Ninguno de ellos estaba seguro si eran sus hijos quienes fallecieron en el hecho.

Suceso

Eran alrededor de las 3:30 a.m. del sábado. Debido a trabajos de la Línea 2 del Metro se había habilitado un desvío en uno de los carriles que se dirigen a la ciudad de Panamá. Todo estaba bien señalizado indicaron algunos conductores y testigos.

De acuerdo a una fuente oficial, el vehículo sedán de color rojo vino había tomado el carril habilitado con dirección al este y es allí cuando el conductor del taxi, quien venía a alta velocidad lo colisionó.

El impactó fue fuerte, se escuchó un enorme estruendo. Los testigos vieron como el taxi se levantó por los aires y al caer al pavimento comenzó a dar varias vueltas, hasta que se detuvo unos metros más adelante, de donde fue el hecho.

De inmediato, las personas corrieron hacia los autos involucrados, el tráfico se detuvo. Algunos sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Otros intentaron ayudar y llamaron a emergencias.

Dos personas seguían vivas, las demás no daban signos de vida.

Al momento que llegaron los paramédicos del SUME 911, le brindaron los primeros auxilios a dos damas que aún estaban con vida.

Una de ellas de nombre María Fernanda Ortega, de 18 años, fue trasladada al Hospital Santo Tomás, mientras que la otra chica de nombre Yuri Lydna, de 20 años, fue llevada al Complejo Hospitalario de la Transístmica.

Ambas viajaban en el vehículo sedán rojo, donde murieron dos de sus amigos de nombres Saray Georgette Percival, de 20 años, y Andrés Jesús Rodríguez, de 24 años, quien iba al volante.

Se conoció por amistades de estos chicos que ellos habían salido el día viernes a celebrar el cumpleaños de un amigo en la discoteca Chill Out, en Amador.

Durante la noche y parte de la madrugada, compartieron fotos y videos de lo bien que la estaban pasando, sin imaginar que esta podría ser la última parranda de sus vidas.

Hay que mencionar que tanto María Fernanda como Yuri iban, gravemente, heridas.

Las otras tres personas que fallecieron viajaban en el vehículo taxi y fueron identificadas como Nicole Edith Bonilla, de 18 años, Jesús Wilberto Esperanza, de 25 años, quien residía en Los Andes y Michelle Medina Da Silva.

El Ministerio Público informó que habían iniciado las investigaciones por este hecho, que dejó cinco víctimas que lamentar.