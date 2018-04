El Chorro de la muerte, de sitio turístico a fúnebre

sábado 28 de abril de 2018 - 12:00 a.m.

No es apto para bañarse porque es profundo y peligroso

MISTERIOSO

El Chorro de La Chorrera, emblema de la provincia de Panamá Oeste, ha pasado de sitio turístico a lugar sombrío por la cantidad de muertos encontrados en este punto.

Ahogados

El sábado 19 de febrero de 2012, Fausto Rodríguez, de 54 años, murió ahogado en El Chorro, pero no fue encontrado sino hasta el día siguiente, el domingo 20 por rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Sus familiares lo habían reportado como desaparecido.

Fausto había llegado desde la ciudad capital, (El Dorado) el sábado con unos familiares y amigos a pasear a La Chorrera, por lo que visitaron El Chorro que caracteriza a este distrito.

Martes 16 de febrero de 2017, Ricardo Rodríguez, de 19 años, residente en la barriada La Industrial, en La Chorrera, desapareció en este mismo sitio.

Luego de 48 los buzos del Sinaproc rescataron su cuerpo en la profundidad del charco.

Cronología de la muerte

El 23 de abril de 2017, visitantes que llegaron a esta zona desde Chepo, se encontraban disfrutando de las aguas cuando se percataron que entre las piedras flotaba una bolsa plástica de color negro, dentro de ella había un infante, pues a simple vista se podía ver una de sus extremidades inferiores.

Más reciente, el 3 de enero de 2018, Miguel Ángel Chávez, de 50 años, fue encontrado por los bomberos en un charco de sangre a orillas de El Chorro.

Ese día los camisas rojas se disponían a realizar una práctica en el sitio.

El 15 de marzo de 2018, Richard Ariel Garibaldi, de 24 años, se hundió a las 2:00 de la tarde, su cuerpo sin vida fue rescatado al día siguiente.

‘El Chorro no está catalogado como un balneario, es un lugar turístico para apreciar la naturaleza, y no es recomendable para quienes no lo conocen o no saben nadar', dijo Fernando Pereira, director del Sinaproc Oeste.