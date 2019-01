Aún no dan con el chileno que se lo llevó el mar

martes 1 de enero de 2019 - 12:00 a.m.

Operativo. Fernando Pérez, de 64 años de edad, de nacionalidad chilena, se mantiene desaparecido desde el sábado.

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Panamá Oeste continuó con la búsqueda el día de ayer, lunes, en playa Gorgona.

El extranjero fue reportado como desaparecido el sábado 29 aproximadamente a las 11:30 de la mañana en playa de Punta Chame.

Según reportes del Sinaproc está persona llegó a la playa acompañado de una dama y un joven.

Fernando Pereira, director del Sinaproc en Panamá Oeste, dijo que desde que recibieron la alerta iniciaron la búsqueda por aire, mar y tierra sin tener resultado.

Pereira recomendó que la personas que para estos días visiten playas en el sector oeste no lo hagan en estado de embriaguez y que si no saben nadar no se metan al agua.

Subrayó que a los niños tenerlos vigilados por los adultos.