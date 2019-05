Le cercenan el brazo izquierdo a machetazos por unas tierras

sábado 11 de mayo de 2019 - 12:13 a.m.

Los agresores no han sido capturados. La familia afectada pondrá la denuncia correspondiente

La disputa por unas tierras entre dos familias casi termina en tragedia en el distrito de Olá. Una joven fue macheteada, perdió el brazo izquierdo y se encuentra delicada en el hospital Aquilino Tejeira de Penonomé.

El hecho tuvo lugar la tarde del jueves en la comunidad de Barreta, corregimiento de El Palmar, en el distrito de Olá, provincia de Coclé.

Nancy Vega, madre de la víctima, narró entre lágrimas que su hija Kenia Yasel Luque Vega, de 30 años, quien reside en Las Garzas de Pacora, llegó la mañana del jueves a Barreta para entregarle un dinero que iba a ser utilizado para que ella -la madre- viajara a Penonomé a interponer una denuncia de agresión verbal y física en contra de unos familiares que alegan ser dueños de las tierras.

Agredida

Nancy relató que el pasado 6 de mayo ella fue agredida con golpes y piedras por quienes luego, el jueves, le rebanaron el brazo izquierdo a su hija y le cortaron el hombro derecho.

El violento episodio ocurrió, aproximadamente, a las 5:00 de la tarde cuando Kenia estaba haciendo la cena. En ese momento, de forma repentina, llegó su prima acompañada de su hijo y sin mediar palabras la mujer se lanzó con el machete y le cortó el antebrazo derecho, luego le entregó el arma blanca a su hijo y este, al intentar darle en el cuello de Kenia, ella metió el brazo izquierdo para protegerse y le cercenó el brazo.

‘La intención de ellos era asesinarla', aseguró Nancy.

‘¡Vamos a matarlos!'

En medio de los gritos su hija escapó hacia la casa comunal que se encuentra cerca y los agresores intentaron atacarla a ella y su nieta de un año. ‘¡Vamos a matarlos a todos!', gritaban.

Nancy contó que se encerró en una habitación para proteger a su nieta y les suplicó que no les hicieran daño. El esposo también tuvo que escapar para no ser agredido. Luego de cometer el delito y no poder abrir la puerta del cuarto, los agresores se retiraron de la casa y, según Nancy, ‘iban muertos de risa'.

‘Yo salí a buscar a mi hija para darle el auxilio y ya estaba en el suelo toda llena de sangre'. La joven fue trasladada en el vehículo de un vecino a urgencias del hospital Aquilino Tejeira de Penonomé donde fue ingresada a cirugía.

‘Mi hija perdió su brazo de manera injusta por unas tierras que me pertenecen, porque es herencia de mi madre', sostuvo entre llantos la madre desesperada.

Tierras

Expresó que las tierras miden más de dos hectáreas que pertenecían a su madre, ya fallecida. Las mismas deben ser repartidas para las tres hermanas, únicas hijas de la difunta. Sin embargo, explicó que una sobrina de su madre, que aliada con una hija de Kenia, no aceptan que ellas se queden con la propiedad.

Aseguró que ella tiene todos sus papeles en regla y están tramitando otros documentos, pues legalmente la tierra es de las tres hijas que sobreviven a la dueña que murió hace algunos años. Ellas temen por sus vidas e interpondrán las denuncias correspondientes.

Se conoció que uno de los agresores es menor de edad y no ha sido aprehendido por las autoridades competentes.