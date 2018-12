Buscan chileno desaparecido en la playa

lunes 31 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

Según reportes del Sinaproc esta persona llegó a la playa acompa ñado de una dama y un joven

Infortunio. Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Panamá Oeste mantiene la búsqueda de un hombre de 64 años quien fue reportado desaparecido el sábado a eso de las 11: 30 de la mañana en la playa Punta Chame, en Panama Oeste.

El desaparecido fue identificado como Fernando Pérez Saavedra, de nacionalidad Chilena.

Fernando Pereira, director del Sinaproc de Panamá Oeste, dijo que desde que recibieron la alerta iniciaron los operativos de búsqueda por aire, mar y tierra, pero sin resultado positivo.

"Aún no hemos dado con el desaparecido, la búsqueda inició desde el mismo día que recibimos el reporte, se coordinó con la policía aeronaval para realizar una búsqueda más intensa, el personal que se mantiene en el área de playa en Chame y San Carlos está activado en esa tarea en la playa" , dijo Pereira.

Pereira hizo un llamado a la personas que visitan la playa para estos días, que no lo hagan en estado de embriaguez, si no saben nadar, no se metan al agua; a los niños tenerlos vigilados con una persona adulta responsable.