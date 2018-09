Boxeador Jezzrel Corrales le pega a un menor en ‘chiva parrandera'

miércoles 19 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

Proceso legal. Etsalhy Vergara Vásquez, madre de un menor de 17 años, presentó una denuncia en el Ministerio Público, en el distrito de San Miguelito, contra el boxeador Jezzrel Corrales González, por haber agredido físicamente al menor durante una festividad en una ‘chiva parrandera'.

La agresión ocurrió a las 11: 00 de la noche del 6 de septiembre pasado a bordo del bus turístico en la entrada de la barriada Villa Lucre.

‘Todos veníamos bailando, en un momento venía pasando la señora Kimberly Cox, esposa del boxeador Corrales, al pasar cerca de mi, se quedó bailando frente a mi espalda, luego me voltee, ya que del otro lado venían mis primas. Jezzrel Corrales pensó que yo bailaba con su esposa, me tomó por el hombro izquierdo, me volteó hacia él y me golpeó con el puño cerrado en la boca, estaba muy mareado y me desmayé'. concluyó el afectado, según declaraciones de su madre.