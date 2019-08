'La Batichica' le llamaban a Hidadi, afirmó la exnovia

sábado 10 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

psiquiatra que evalúo al imputado aseguró que este le dijo tenía amistad ‘especial' con Cosca

En el cuarto día del juicio oral contra Hidadi Santos Saavedra, por la muerte de Eduardo Calderón Ramos, dos testigos desvelaron la cara oculta del imputado de forma contundente y dieron mayores luces al jurado de consciencia, en torno a su responsabilidad penal.

Entre los testigos que estuvieron ayer fue el supervisor de seguridad del hotel El Panamá, Edwin Trujillo, quien solo confirmó los eventos ocurridos el 7 de julio de 2018, cuando Eduardo fue encontrado en el área de las cabañas en un charco de sangre.

Sin embargo, la doctora Nadejna Glyva, psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) fue llevada al estrado como perito por parte de la fiscalía, ya que fue quien le hizo la evaluación psiquiátrica al imputado a solicitud de la defensa.

Ella aseguró al tribunal que luego de varios estudios y, a través de una entrevista realizada, llegó a la conclusión médico-forense y científica que Hidadi no tenía ningún problema de comprensión como tampoco ningún antecedente patológico mental al momento de ocurrido el hecho.

Amistad ‘especial' con Cosca

Glyva subrayó que efectivamente Hidadi le confirmó su amistad ‘especial' con el clérigo David Cosca Restrepo, también imputado por encubrimiento.

Además él (Hidadi) le comunicó que consumía licor todos los fines de semana desde el viernes hasta el domingo, quedándose varias veces sin ir a trabajar por varios días porque se sentía mal.

En su investigación, Glyva contestó al fiscal de la causa, Emeldo Márquez, que Hidadi dijo no recordar lo que hacía cuando estaba borracho, regularmente los fines de semana, es decir, que tomaba alcohol en abundancia y después no se acordaba de lo que había hecho. Agregó que su juicio crítico, al momento de la entrevista, es normal.

"Se descartan trastornos mentales, se detectó la simulación del cuadro de amnesia y dio varias versiones de lo sucedido el 7 de julio de 2018 en horas de la madrugada. Por ejemplo, que lo habían asaltado, que tenía un trauma cráneo-encefálico, que había sufrido un accidente de tránsito y que se había golpeado con una mesa del casino, esto lleva a una credibilidad alterada y a una incongruencia entre relato y diagnóstico', repuso la especialista.

Isis Samaniego, compañera de trabajo de Baterías Nacionales, donde laboraba Hidadi respondió a la fiscal adjunta Cherly Barría, que él no se presentó a trabajar sino hasta el miércoles siguiente al hecho de sangre.

Arthur Cherry, gerente de dicha empresa, contestó en su turno que Hidadi era el jefe de cómputo de ese comercio y ganaba 1,750 dólares.

Detalles

Por último, Marlene Rodríguez Moreno, exnovia de Hidadi, juró ante el jurado y el tribunal que ella fue novia de él por 8 meses y se dejaron porque él bebía demasiado.

"Ese viernes 6 él me llamó para vernos, me fui al hotel El Panamá, nos encontramos con Eduardito y luego los tres entramos al casino. Ellos pidieron unas cervezas; luego, como a las 7:10 él dijo que se iba a encontrar con el padre Cosca para entregarle la llave de la habitación. Al ver que pasaban ya las 8:00 y él no regresaba, le chatié. Fue cuando Eduardito le comentó: '¿Qué le habrá pasado? ¿Será que le están sacando los demonios?' al rato llegó. Nos pasamos entonces a la piscina, ellos pidieron un cubetazo, luego nos trasladamos a la habitación. La primera en entrar fui yo y vi una toalla blanca mojada en el piso entre la cama y el mueble", describió la exnovia.

Marlene contestó al tribunal que su papá le llamaba "La Batichica" a Hidadi, porque él, cuando bebía licor, se ponía el dedo en la boca y hacía cosas raras. Aseguró que Hidadi estando en la habitación 47 con Eduardo le propuso que hicieran un trío, ella le empujó el rostro con una mano y se retiró furiosa a su casa. Eran pasadas las 12: de la noche del sábado 7 de julio de 2018.