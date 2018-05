Lo balearon cuando iba para donde su amigo

martes 1 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

Joven fue llevado al Hospital Santo Tomás, donde murió

INSEGURIDAD

Alfredo Leyes, de 19 años, era un joven a quien le gustaba mucho jugar videojuegos y fue precisamente por ir a la casa de un amigo que se encontró con la muerte, así lo dio a conocer una persona allegada a ‘Alfredito' como era conocido.

Este hecho ocurrió el día sábado en el sector de Santa Cruz, corregimiento de Curundú.

Según indicaron algunos testigos el chico iba por una de estas calles cuando fue interceptado por un sujeto que sin mediar palabras le disparó y se dio a la fuga.

Fue a las 3:00 de la tarde, hubo varios testigos que dieron aviso de inmediato a las autoridades.

El joven fue trasladado al cuarto de urgencias del Hospital Santo Tomás, sin embargo el domingo el chico falleció.

Sus amigos hoy lo recuerdan como un joven de bien. Trabajaba y su pasatiempo era jugar PlayStation. Aseguran que Alfredo no andaba en malos pasos.

Por su parte, las autoridades se mantienen investigando este hecho de sangre.

Residentes de Curundú están organizando una caminata por la paz, pues sostienen que hace tiempo que no se daban estos hechos de violencia, que tienen mucho que ver con grupos delincuenciales, donde no se puede andar libremente por un área, ya que si no son del sector pueden ser víctimas de estos pandilleros.