Balean al implicado en el crimen de la abuelita

martes 18 de septiembre de 2018 - 12:01 a.m.

Llegó molesto, buscaba algo que no encontró y la agarró contra su propia abuela

CAPTURA

Alrededor de la 1:00 de la tarde del lunes, la policía y moradores lograron la captura del joven de 25 años, quien es el principal sospechoso de la muerte de Vivian Hernández de Domínguez, de 67 años.

Vivian fue encontrada sin vida por su esposo, Ángel Gregorio Domínguez, de 71 años, la mañana del pasado sábado en la cama en su residencia ubicada en La Candelaria de Toabré, al norte del distrito de Penonomé.

La aprehensión del muchacho se dio luego de ser visto por moradores de la comunidad, por el sector de Miraflores de Toabré, quienes dieron aviso a las autoridades.

La policía y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) llegaron al sitio, allí, unos 10 lugareños lo acorralaron e hicieron trochas para lograr su detención.

El joven, supuestamente, andaba con un cuchillo y cuando se vio amenazado de ser capturado intentó agredir a un joven de la comunidad. La policía se vio obligada a realizar un disparo que le alcanzó la pierna derecha.

El sospechoso vestía un suéter rojo y jeans que se tiñó de sangre por la herida causada, el presunto homicida cayó al suelo donde seguidamente fue capturado y trasladado al Centro de Salud de Toabré, por una ambulancia de los bomberos.

Posteriormente fue llevado hasta el Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé.

Los lugareños relataron que hace unas semanas se había separado de su esposa, con la que tiene un bebé de meses.

El joven fue criado por sus abuelos, con quienes vivía, pero según su abuelo, la noche del viernes llegó molesto, buscaba algo que no encontraba y agarró la rabia c on ellos. Presuntamente fue en ese momento que golpeó a su abuela, ocasionándole la muerte.

La comunidad está sorprendida, jamás se imaginaron que podría agredir a su propia abuela que había sido como una madre para él.