Una bala le cambió la vida a Danyely

lunes 19 de febrero de 2018 - 12:00 a.m.

Leadimiro González C.

Tiene dos años caminando con muletas y ha sufrido 6 operaciones. Busca justicia y no la encuentra

TRAGEDIA

Es mediodía y el sol calienta el aire. Danyely está parada en el portal de su casa y se aferra a un delgado bastón de aluminio para no caerse. Le cuesta apoyar el pie izquierdo y camina con dificultad.

‘Siento los pies flojos', comenta.

En su muslo se notan las cicatrices que le dejaron varias operaciones tras haber sufrido un balazo. Estuvo a punto de perder la pierna y lleva dos años tomando antibióticos para evitar otra infección.

Danyely Soychell Bedoya tiene 21 años y fue víctima de una bala perdida que le cambió la vida para siempre.

Calvario

La joven relata que la noche del 13 de enero de 2016 fue con unos conocidos a un evento de ‘car fashion' que se celebraba en el centro de diversión ‘Mama Tule', en Pacora. Eran como las 8 de la noche y el lugar estaba repleto de gente. Cuando estaba a punto de retirarse del lugar, sucedió lo inesperado. Se formó una riña. Unos sujetos habían confundido a un policía que estaba de civil con otra persona y lo atacaron para quitarle el arma de fuego. El agente, al ver su vida en peligro, se defendió. Sacó su arma de fuego y disparó. La bala impactó su muslo izquierdo.

Fue trasladada a urgencias del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, en Tocumen, donde recibió los primeros auxilios. Posteriormente la llevaron al Santo Tomás, donde estuvo dos meses hospitalizada.

Van 6 operaciones

A dos años de este hecho, la chica sigue sufriendo las consecuencias del balazo. Ha sufrido seis operaciones y tiene que tomar antibióticos todos los días para que no vuelva atacarle una infección.

‘Estuve a punto de perder la pierna por una de esas infecciones, la sangre se me coaguló. Casi me la amputan. Gracias a Dios que el doctor me la salvó', expresa.

Dice que minutos antes que se formara la trifulca había rescatado al hijo del policía que había caído al suelo y se lo había entregado.

‘Pero cuando yo iba saliendo, casi cerca de la puerta recibí el balazo', recuerda la chica.

Ese día, según Danyely, el Policía, que trabajaba en la sección de narcóticos de la Policía de San Francisco, había ido a buscar a su familia a Mama Tule, a pesar de que estaba en sus horas laborables.

Justicia

‘He acudido a la Policía Nacional en busca de respuesta y no he conseguido justicia', dice la joven, madre de un niño.

Agrega que a pesar de que el Policía que disparó se declaró culpable, sigue trabajando y no le han hecho nada.

‘Antes me ayudaba con 120 dólares, pero desde que puse un abogado para el caso, dejó de ayudarme', enfatiza Danyely.

Lo único que a ella le preocupa es que pronto empezarán las clases y su hijo entrará a la escuela y no tiene los recursos para comprarle los útiles escolares.

‘Yo a raíz de lo que me pasó perdí mi trabajo y perdí mis estudios', dice.

La única ayuda que recibe es la de su madre, quien se gana la vida como trabajadora manual en una escuela, pero el salario que ganan apenas alcanza.

‘Hasta debo una cuenta de hospitalización de casi 35 mil dólares, entre medicamentos, terapias y pasajes', dice Danyely.

Danyelys asegura que si le pudieran dar un trabajo, estaría feliz.

‘Cuando el doctor me diga que puedo apoyar el pie, creáme que para mí no habrá nada imposible, quiero trabajar por mi hijo'.

Mientras Danyely espera justicia y alguien le dé una mano, no se despega de los únicos compañeros que le sirven de apoyo: un bastón y una muleta.

Danyely asegura que quiere mejorar para ayudar a su hijo y a su madre. Tiene ganas de luchar y seguir adelante