Asesinaron a agricultor de dos tiros en la cabeza en Chiriquí

Homicidio se registró alrededor de las 11:00 de la noche del jueves y el levantamiento culminó a las 5:00 a.m. de ayer

sábado 4 de agosto de 2018 - 12:01 a.m.

Este hombre vivía en una humilde residencia en el corregimiento de Aserrío en Gariché

CRIMEN

El agricultor Ramiro De Los Santos Rivera Guerra, de 62 años, fue asesinado de al menos dos disparos, cuando se encontraba en su residencia, ubicada en la comunidad rural de San Pedro de Portón, en Dolega, provincia de Chiriquí.

Fue a las 11:00 de la noche del jueves cuando se dio el crimen.

Su cuerpo quedó tendido en la sala de su sencilla casa construida de madera y zinc, en una cuadra en la que la víctima tenía variedad de cultivos.

Los residentes de la comunidad de San Pedro escucharon las detonaciones y cuando llegaron a la casa de Ramiro, dieron con su cuerpo.

El levantamiento del cadáver inició a las 12:30 de la madrugada y culminó pasadas las 5:30 a.m. de ayer.

Fuentes ligadas a las investigaciones revelaron que la víctima presentaba dos orificios de bala en la cabeza, cerca de la nuca.

Se conoció que las autoridades inspeccionaron dos residencias y un vehículo Toyota Hilux de cabina sencilla de color gris.

Algunos testigos relataron que fueron cuatro hombres los que llegaron a la escena y huyeron en una camioneta; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades judiciales.

Trabajador

Ramiro se dedicaba a la venta de plátanos, pixbae, mamones, entre otros productos que sembraba en su finca.

Tenía tres hijos ya adultos (dos varones y una mujer), pero se había separado de su esposa y estaba residiendo solo en la vivienda de madera y zinc.

Nur González, exesposa de Ramiro Rivera y madre de dos de sus hijos, catalogó a su expareja como un hombre muy responsable y padre ejemplar.

Añadió que era excelente persona y no tenía problemas con nadie.

‘Era muy maravilloso, cuando estuvo conmigo tuvimos altas y bajas, pero nos llevábamos muy bien, para mí es muy extraño lo que ha ocurrido, aún no lo puedo creer, no puedo creer lo que ocurrió; solo se escucharon las detonaciones, él no tenía enemigos, solo se dedicaba a su trabajo', dijo la mujer.

Agregó que recordaba muchas cosas bonitas, porque cuando se casó con él solo tenía 17 años.

‘Tenemos un vacío muy grande y más aún sus hijos', expresó Nur entre lágrimas.

José Bejerano, morador de la comunidad, dijo que están conmovidos por el suceso.

Recalcó que el difunto era muy querido en el lugar y era una excelente persona, que le gustaba trabajar todos los días.

‘Sería bueno que tengamos vigilancia en el pueblo las 24 horas, solo hacen rondas por las calles principales, sin embargo, por estas áreas rurales no hacen rondas', sostuvo Bejerano.

Con este nuevo homicidio, según las estadísticas, aumentaron a 26 los crímenes ocurridos en lo que va de transcurrido el año 2018, en la provincia de Chiriquí.

FAMILIA

El hombre, de 62 años, tenía tres hijos adultos y vivía solo, pues se había separado de su pareja.

26

homicidios se han reportado este año en la provincia de Chiriquí.