Bus la arrolló el día que cumplía su esposo

lunes 14 de enero de 2019 - 12:00 a.m.

Mujer perdió la vida en piquera de buses de La Doña

LUTO

Elisa Esther Walter Mariano se encontraba feliz la tarde del sábado. Ella tenía sus motivos: su esposo estaba de cumpleaños y pensaba ir a su casa a celebrarlo.

Pero el destino le tenía una mala jugada, cuando Elisa, de 53 años, salió de un casino donde solía pasar el día, un bus de la ruta Vista Hermosa -La Doña la arrolló y apagó a su vida.

El cuerpo de Elisa quedó tendido entre las llantas traseras del pesado vehículo. La muerte había borrado su felicidad.

La tragedia se desató a las 7:50 de la noche del sábado en la piquera de buses ubicado en el centro comercial La Doña, en el corregimiento de la 24 de Diciembre.

Testigos que observaban el cadáver cubierto con una manta de la víctima comentaron que el conductor del bus al parecer no se dio cuenta que Elisa cruzaba el estacionamiento .

‘Fue un accidente, nadie quiere matar a nadie', comentó un conductor de bus la mañana del domingo mientras conversaba con otros compañeros sobre el suceso.

Buena persona

Testigos comentaron que Elisa, quien tenía un hijo y residía en Buena Vista, corregimiento de Tocumen, era cliente de un casino ubicado en el mencionado centro comercial.

‘Estamos tristes por su muerte. Cuando pasó eso yo no sabía que se trataba de ella. Dijeron que habían atropellado a una mujer. Yo no quise salir a ver, porque no me gustan esas cosas y un compañero fue a ver de quién se trataba. Cuando regresó nos contó que era Elisa', dijo una de las colaboradoras del centro de diversión.

La trabajadora narró que Elisa era una buena persona y que el sábado se encontraba contenta, pues su esposo estaba de cumpleaños y ella pensaba ir a celebrarlo.

La querían mucho

‘Todos la queríamos aquí. Cuando ganaba, siempre nos pagaba la soda y si alguien de nosotros estaba de cumpleaños, compraba dulce', dijo la chica con tristeza.

‘Yo tengo como 10 años de trabajar aquí y siempre ella venía todas las mañanas y se iba por la tarde', recordó.

Añadió que Elisa amaba a sus dos nietos, tenía unos cuartos de alquiler y era una mujer muy generosa. ‘Estamos triste por su repentina partida', acotó la fuente.