Ariosto González, final del último guerrillero

domingo 3 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

Tras la muerte de Cruz Mojica Flores, el 5 de diciembre de 1968; el 22 de febrero de 1969 un pequeño grupo de guerrilleros encabezados por Ariosto González, llegaron a la casa de Solangel Kamir y su esposo, luego de pasar varios días internados en las frías montañas de la Quijada del Diablo y otros sitios de la serranía chiricana.

‘Queremos cobijarnos en su casa y que nos de comida, porque pensamos refugiarnos unos días aquí' -nos ordenó el señor Ariosto-, reveló Solangel. Luego de esto, mandamos a nuestro hijo mayor a unos 700 metros frente a nuestra casa, cruzando el potrero y las hortalizas, donde comenzaba la montaña, ahí cerca había un enorme árbol de ‘cenizo', cuya pata tenía un enorme hueco tan grande como una casa, ahí mi hijo los llevó (a los guerrilleros), para que se acomodaran.

‘El grupo de ocho hombres pasó varios días en esa especie de cueva abierta, ahí dormían y también se les llevaba la comida y otro tipo de implementos, a veces iba mi esposo y en otras ocasiones lo hacía la señora ‘Mina', cuñada de Cruz', continuó diciendo la madre de muchos hijos y vecina de la familia Mojica.

Hubo una oportunidad que ella (Mina) mató el más grande de los puercos de su finca para llevarle comida a esos muchachos, relató Solangel.

La trampa

La noche del 21 de febrero, Ariosto González recibió un mensaje para que fuera a la casa de Román Miranda a buscar un dinero que le había mandado Arnulfo Arias Madrid.

‘Ariosto le dijo a mi esposo: -maestro tengo que ir a la casa de Román a buscar esa plata porque eso lo mandó el doctor para nosotros-

Recuerdo que mi esposo le contestó: Ariosto, cuidado es una trampa que le están poniendo a usted y no se da cuenta. -No, no maestro, eso lo manda el doctor para nuestra subsistencia-, contestó Ariosto.

El esposo de Solangel, maestro de la escuela Rabo de Gallo y el vecino más cercano de los Mojica, trató de aconsejar al rebelde, como lo hizo en varias ocasiones con su vecino y amigo, (Cruz) pero este no atendió dichos consejos.

‘Lo que quiero es aconsejarlo a usted, porque no quiero que le pase lo que le pasó a ‘Mano Cucho' (Cruz), que tanto lo aconsejé y lo que hizo fue que se enojó conmigo y sus hijos quisieron matarme porque decían que yo era sapo de la guardia. Pero si usted insiste en ir, no vayan todos, lleve a uno y el resto quédense aquí', le dijo el vecino de Mojica a Ariosto.

La cabeza desapareció

Tanto Cruz Mojica como Ariosto González eran los últimos residuos del alzamiento guerrillero en Chiriquí, al primero ya lo habían sacado del camino, faltaba este último.

Ariosto con uno de sus compañeros salió la madrugada del 22 de febrero a casa de Román, a buscar el supuesto dinero, ubicada en la calle hacia otras fincas. Al llegar a la casa, su compañero escuchó un tropel y salió huyendo. En segundos, decenas de guardias fuertemente armados rodearon la casa y entraron encañonando al líder guerrillero.

‘Él les pedía clemencia de rodillas a los guardias, trató de ocultarse tras la falda de la esposa de Román, pero cuanto más imploraba más golpes y puñaladas con las bayonetas le propinaban los salvajes uniformados de la Guardia Nacional, declaró Solangel.

Los militares acribillaron dentro de la casa de Roman a Ariosto, luego de torturarlo, sacaron su cuerpo de la casa. ‘De Ariosto lo que el gobierno quería era la cabeza, por eso su cabeza nunca apareció' afirmó Solangel de 86 años, vecina de los Mojica y testigo indudablemente fiel de esa parte de la historia patria.

El verdugo confeso

‘Mi esposo decidió ir a Volcán ese día a comprar provisiones, (comida), y le dijo a mi hijo Abel que ensillara la yegua colorada; momentos después se encaminaron hacia ese pueblo, pero saliendo al cruce cercano al río Colorado, se encontró con una caravana de al menos tres camiones llenos de guardias, al mando del capitán Bolívar Palacios, quien al verlo le preguntó: ¿maestro qué hace usted por aquí?; -voy a comprar unas provisiones- respondió él'.

-Mejor lo llevo y también lo voy a traer maestro, es muy peligroso andar por aquí como están las cosas, le dijo Palacios. En el trayecto, el capitán le recordó a mi esposo, pues le tenía en estima porque él le había dado clases en la primaria, que estaba prohibido que la gente ande sola, ‘acabo de matar a Ariosto González', le dijo Palacios-.

Cinco años después, Palacios entró en una especie de enfermedad desconocida por los médicos, no comía y cuando estaba durmiendo horribles pesadillas lo despertaban. Los médicos no le encontraron ninguna enfermedad, pero falleció con una inmensa tristeza. Él y Ariosto habían sido amigos y compañeros de la escuela.

