Agresor de una costarricense es encarcelado por violencia doméstica en Panamá

La investigación de este caso fue iniciada de oficio luego de que la Fiscalía de San Miguelito, recibiera un alerta de la oficina de Interpol.



Los familiares de la víctima, una mujer costarricense cuya identidad no ha sido revelada, contactaron por medio de Interpol al Ministerio Público de San Miguelito para dar con el paradero de la víctima, lo que finalmente ocurrió tras un trabajo coordinado de las autoridades.



La Fiscalía explicó este martes en un comunicado que durante el acto de audiencia en la que fue imputado el presunto agresor, un ciudadano panameño no identificado, "la víctima no quiso entrar a la sala debido al temor" de que el hombre "le hiciera daño, calificándolo de vengativo".



La juez de Garantías, Yarabi Quijano, argumentó su decisión en enviar a detención provisional al supuesto agresor "en la existencia de un posible riesgo para la víctima", quien "no mantiene familiares en este país", y "considerando su vulnerabilidad y las constantes agresiones a la que ha sido sometida", indicó la Fiscalía.



Añadió que consta en la investigación que al menos en dos ocasiones la víctima fue agredida con golpes en diversas partes de su cuerpo, además de agresiones verbales, por parte del ahora detenido.



De acuerdo con las estadísticas oficiales, en el primer trimestre de 2019 se registraron en Panamá 4.116 denuncias de violencia doméstica, un 10,9 % más que las 3.711 del mismo período de 2018, año en que en total se presentaron 15.434 acusaciones por este delito.