Abusa de su hermana de 9 años

jueves 11 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Leadimiro González C.

Desgarrador. Ayer, circuló por las redes sociales un video donde, supuestamente, un chico de 13 años, abusa sexualmente de su hermanita de 9.

El aberrante caso, aparentemente, se está dando en una casa ubicada en la cuarta etapa del sector de Santa Librada, en el distrito de San Miguelito.

En el video se escuchan los gritos desgarradores de la pequeña que es abusada.

Los denunciantes dijeron que el menor de 13 era el terror de la Cuarta de Santa Librada y amenazaba con arma blanca a los vecinos y estos tenían sospecha que le hacía daño a la hermana.

‘La mamá no hace nada, como si no le importara. Los niños anda algarete, no los cuida', dijo preocupado uno de los moradores del área.

La niña, según los denunciantes, le confesó a una vecina que su hermano le lastimaba sus partes íntimas. Al parecer los lugareños le temen al chico, pues una vez lo denunciaron a la policía y a los 10 minutos lo soltaron.