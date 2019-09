Abuela samurai reparte filo a diestra y siniestra a vecinos

sábado 14 de septiembre de 2019 - 12:00 a.m.

Varias personas han sido atacadas y la consideran muy ‘agresiva'

Aterrados se encuentran los residentes de la comunidad de Veladero de Gualaca debido a que una mujer, de 62 años, quien se cree samurai, reparte filo a diestra y siniestra sin que ninguna autoridad tome cartas en el asunto.

Karol Ortiz fue su más reciente víctima. Ella y sus vecinos aseguran que viven atemorizados por los actos intimidatorios y agresiones que ha realizado esta mujer a la que catalogan de ‘agresiva'.

Ortiz aseguró que esta mujer ya ha atentado en contra de su vida y de otros residentes del área.

‘Ella me interceptó en la carretera, me dijo párate allí, que hoy tú me las vas a pagar y sacó el cuchillo para cortarme y yo metí la mano, allí me cortó', aseguró Karol.

Según los vecinos esta familia tiene al menos 3 años de haber llegado a vivir al sitio.

‘Nosotros somos pacíficos, tenemos años residiendo en esta comunidad sin ningún tipo de problemas, hasta ahora que esta familia llegó al Veladero' dijo Sandra Estribí, habitante del lugar.

La señora manifestó que están pidiendo a las autoridades actuar enérgicamente antes que ocurra una tragedia, pues temen por sus vidas.

Comentó que hace una semana la samurai, junto a su esposo, agredió a un joven de 27 años con arma blanca causándole dos graves heridas en sus manos y brazos.

La acusada, Elva Montenegro de Cerrud admitió que cortó a su vecina.

‘Estos problemas se vienen dando hace 7 meses, ella venía pasando y me insultó, luego regresó a mi cuadra a insultarme, yo estaba limpiando unas matas alrededor de un palo de nance, me enojé porque me dijo cosas horribles y allí fue donde agarré el cuchillo y la agredí', confesó.