13 años de un dolor burlado, el caso de Toribio y Nicolasa

miércoles 5 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

Leadimiro González C.

La pareja falleció en un accidente de tránsito donde estuvo involucrado un conocido abogado

Toribio Díaz Marmol se detuvo en el semáforo a esperar el cambio de luz. Iba en compañía de su esposa Nicolosa Vásquez de Díaz para su casa, en Pedregal. Recién habían dejado en el hospital a su hija por intervención quirúrgica de urgencias.

La madrugada estaba fría, era domingo y habían pocos autos a esa hora. Cuando la luz se puso verde, Toribio avanzó, pero en ese momento otro vehículo que venía de las afueras de la ciudad se salió de la vía y lo chocó de frente. La colisión fue brutal.

-¡Salven a mi esposa!-pedía desesperadamente Toribio tras el accidente. Pero Nicolasa había muerto de forma instantánea.

Toribio fue llevado grave al cuarto de urgencias del hospital Santo Tomás, donde falleció minutos después de haber ingresado.

El conductor del auto que lo colisionó era un prominente abogado.

‘Resultó ser el abogado Carlos Jones, quien estaba bajo los efectos del alcohol', comenta Yanny Díaz, la menor de los hijos de la pareja fallecida.

El accidente se produjo el 4 de junio de 2006, en Betania, próximo al actual tunel del Metro de Panamá.

Cero justicia

Los familiares de las víctimas dicen que han pasado 13 años y se sienten burlados por la justicia.

‘Ya no es un caso de hablar de Carlos Jones como protagonista, sino que estamos hablando de un sistema de justicia nefasto, corrupto, en donde en 13 años, no se ha hecho justicia por parte de las autoridades y siguen ocurriendo accidentes todos los días y a la gente no pareciera importarle', opina Yanny.

Yanny, quien tras la muerte trágica de sus padres forma parte junto con sus hermanos del Movimiento Víctimas de la Violencia Vial, asegura que las personas siguen manejando bajo los efectos del alcohol, porque mientras ningún pariente de ellos muera en un accidente, lo ven como algo normal.

‘Hay que tomar medidas severas, las leyes tienen que golpear, meter en la cárcel a los que violan esas normas, elevar las multas. Con esas medidas la gente lo va a pensar tres veces antes de manejar bajo los afectos del alcohol', enfatiza la fuente.

Impunidad

Cuando ocurrió el fatal accidente donde sus padres perdieron la vida, Yanny tenía apenas 24 años, y el dolor sigue latente.

‘Jones nunca ha estado preso por este caso, solo participó en una audiencia, donde ambas partes apelamos y el caso fue archivado. Está en la Corte por casación. Ni jueces ni magistrados le han dado seguimiento para castigar a ese señor. Nosotros esperamos que algún día se haga justicia', alega la hija de la pareja.

Nicolasa y Toribio eran dirigentes comunitarios dentro del corregimiento de Pedregal, donde residían

A 13 años de la muerte de la pareja, sus familiares, amigos y vecinos los recuerdan como personas ejemplares, bondadosas, emprendedoras, muy queridas y respetadas por su humildad y don de gente.

Ayer, en la Iglesia Virgen del Carmen en la Vía España, los hijos de Nicolasa y Toribio, realizaron una misa en honor a su memoria y pidieron que se haga justicia para ellos como para todos los hogares de los demás panameños que han perdido a un ser querido producto de la irresponsabilidad en el manejo.

YANNY DÍAZ V. HIJA DE LAS VÍCTIMAS

Con el Movimiento Víctimas de la Violencia Vial queremos hacer un llamado a la cordura y respeto por la vida, para erradicar la irresponsabilidad en el manejo y velar por la integridad y seguridad de otros panameños en las calles.'